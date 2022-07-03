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Partizan - Fenerbahçe maçında küstah slogan: Öldür, katıl, Türkü yok et

Partizan - Fenerbahçe maçında küstah slogan: Öldür, katıl, Türkü yok et

Fenerbahçe'nin dün akşam Partizan'la oynadığı hazırlık maçında iki kulübün taraftarları arasında sıkıntılar meydana geldi.

Fenerbahçe, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Partizan'ı Enner Valencia'nın golüyle 1-0 yendi. Ancak maçta zaman zaman istenmeyen olaylar yaşandı. Bosna'dan Sport-1'de yer alan videolu habere göre; Partizan ile Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan hazırlık maçından önce yaşanan bir olay ortaya çıktı. İki kulübün taraftarları arasında çatışma çıktı.

"ÖLDÜR, KATIL, TÜRKÜ YOK ET"

Avusturya'daki hazırlıklar sırasında Partizan taraftarları, "Öldür, katıl, Türkü yok et" diye sloganlar atınca Türkler karşılık verdi. Hak

Etiketler slogan partizan fenerbahçe
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