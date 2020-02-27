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  4. 27 Şubat 2020 18:37

PFDK'dan Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e 1 maç men

PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a ve futbolcu Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verdi.

PFDK'dan Ersun Yanal ve Deniz Türüç'e 1 maç men
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PFDK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, futbolcu Deniz Türüç ise rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1'er maç ceza verildi.

SADIK ÇİFTPINAR, GARRY RODRIGUES VE OZAN TUFAN'A İHTAR

Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues'e akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı, Ozan Tufan'a ise müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ihtar cezası verildi.

GALATASARAY'DA 4 İSME DE İHTAR CEZASI

Galatasaray cephesinde ise akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Fahri Yılmaz'a ihtar cezası uygulandı.

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