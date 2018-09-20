Phillip Cocu’dan flaş Valbuena kararı !

UEFA Avrupa Ligi’nde gruptaki ilk maçında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de, Fransız yıldız Mathieu Valbuena kadroya alınmadı.

Teknik direktör Phillip Cocu’nun talimatıyla Hırvatistan’a götürülmeyen ve İstanbul’da kalan 33 yaşındaki futbolcunun gözden çıkartıldığı iddia edildi.

Süper Lig’de oynadıkları son Konyaspor karşılaşmasında da yedek soyunan yıldız futbolcu, 90 dakika boyunca şans bulamamış ve ısınmaya dahi gönderilmemişti.

2017 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Fransız kanat oyuncusu, geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle zaman zaman kadroda yer bulamamıştı.

Cocu’nun gelişiyle yeniden forma şansı artan Valbuena’nın bu fırsatı iyi değerlendiremediği belirtiliyor.

Valbuena bu sezon Süper Lig’de 2, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda da 2 maçta forma giydi ancak skora katkıda bulunamadı.