Quaresma'dan Şenol Güneş itirafı !

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş ile ilişkilerinin iyi başlamadığını; ancak sonra birbirlerini çok sevdiklerini söyledi. Beşiktaş, Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile yapılan özel röportajı "Quaresma ile anılar" adıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI UNUTAMAM"

Ricardo Quaresma, Şenol Güneş'in çalıştığı özel hocalardan biri olduğunu vurguladı. İstanbul Boğazındaki şampiyonluk kutlamalarını unutamadığını söyleyen Portekizli yıldız, mezara kadar Beşiktaş'ı sevmeye devam edeceğini bildirdi.

"İNÖNÜ STADI ÇOK ÖZEL BİR YER"

İnönü Stadının kendisi için çok özel bir yer olduğunun altını çizen 35 yaşındaki futbolcu, "Vodafone Park'ta da kendimi çok iyi hissediyorum ama eski statta yaşadığım duygular çok özel. Sanki eski statta rakiplere daha fazla baskı oluşturuyorduk" dedi.