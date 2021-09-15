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Barcelona'ya B. Münih darbesi: 0-3

Barcelona'ya B. Münih darbesi: 0-3

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı Thomas Müller ve Lewandowski'nin(2) golleriyle 3-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Alman devi Bayern Münih ile İspanyol devi Barcelona karşı karşıya geldi.

Nou Camp'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ni galibiyetle açan taraf oldu.

LEWANDOWSKİ ŞOV YAPTI

Karşılaşmanın 33. dakikasında Thomas Müller'in golüyle öne geçen Bayern Münih, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Barcelona, Bayern Münih'in etkinliğini yakalayamazken dakikalar 56'yı gösterdiğinde Lewandowski farkı ikiye çıkardı. 85. dakikaya gelindiğinde ise Lewandowski bir gol daha atarak skoru 3-0 yaptı ve Bayern Münih'in galibiyetini ilan etti.

Öte yandan karşılaşmada Barcelona'nın Türk asıllı oyuncu Yusuf Demir 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Barcelona-Bayern Münih ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Pique, Araujo, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, S. Roberto, Frenkie de Jong, Depay, Luuk de Jong

Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Süle, Pavard, Davies, Kimmich, Goretzka, Müller, Sane, Musiala, Lewandowski

 

Etiketler Barcelona bayern munih
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