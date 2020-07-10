Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Corona virüs nedeniyle Son 16 Turu’nda yarıda kalan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.

7 Ağustos’ta kalan Son 16 Turu rövanş maçlarıyla yeniden başlayacak olan Devler Ligi’nde çeyrek final maçları dört gün üst üste oynanacak ve 12 Ağustos’ta başlayacak. Çeyrek finalden itibaren tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak kupada şampiyon 23 Ağustos’ta belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid/Manchester City – Lyon/Juventus

Leipzig- Atletico Madrid

Napoli/Barcelona – Chelsea/Bayern Münih

Atalanta – PSG

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid/Manchester City – Lyon/Juventus —- Napoli/Barcelona – Chelsea/Bayern Münih

Leipzig- Atletico Madrid — Atalanta – PSG

Son 16 Turu eşleşmeleri ve ilk maç sonuçları;

Chelsea 0-3 Bayern Münih

Napoli 1-1 Barcelona

Real Madrid 1-2 Manchester City

Lyon 1-0 Juventus

Çeyrek finale yükselenler;

Valencia’yı eleyen Atalanta

Liverpool’u eleyen Atletico Madrid

Dortmund’u eleyen PSG

Tottenham’ı eleyen Red Bull Leipzig

MAÇLARIN TARİHLERİ

7–8 Ağustos: Son 16 turu kalan maçlar

12–15 Ağustos: Çeyrek final (Lizbon)

18–19 Ağustos: Yarı final (Lizbon)

23 Ağustos: Final (Lizbon)

