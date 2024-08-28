Şampiyonlar Ligi'ne katılan 3 takım daha belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan play-off maçları sonucu Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg lig aşamasına katılmaya hak kazandı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda bugün 3 karşılaşma oynandı. Organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazanan 3 takım daha belli oldu. Bu turda rakiplerini elemeyi başaran Young Boys, Sparta Prag ve Salzburg 2024-2025 sezonunda ilk kez düzenlenecek 36 takımlı yeni lig aşaması formatında mücadele edecek.
Bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar:
Galatasaray - Young Boys: 0-1
Sparta Prag - Malmö: 2-0
Salzburg - Dinamo Kiev: 1-1
Play-off turu şu maçlarla tamamlanacak:
19.45 Karabağ - Dinamo Zagreb: (0-3)
22.00 Slavia Prag - Lille: (0-2)
22.00 Kızılyıldız - Bodo/Glimt: (1-2)
22.00 Slovan Bratislava - Midtjylland: (1-1)
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