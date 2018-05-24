Samuel Eto'o'ya dev talip !

Atiker Konyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o hakkında İtalyan basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı.
Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden Tuttosport, Lazio'nun Kamerunlu futbolcuyla yakından ilgilendiğini yazdı.
İlişkili Haber
Beşiktaş'ın yeni 10 numarası belli oldu!
Haberde İtalyan kulübünün 37 yaşındaki oyuncuyla dün 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
Ocak ayında Antalyaspor'dan transfer edilen yıldız futbolcu, Konya formasıyla şimdiye dek çıktığı 14 maçta 6 gol kaydetmişti.
Fanatik