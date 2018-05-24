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  4. 24 Mayıs 2018 17:21

Samuel Eto'o'ya dev talip !

Konyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Samuel Eto'o için Lazio iddiaları ortaya atıldı.

Samuel Eto'o'ya dev talip !
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Atiker Konyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o hakkında İtalyan basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı.

Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden Tuttosport, Lazio'nun Kamerunlu futbolcuyla yakından ilgilendiğini yazdı.
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Haberde İtalyan kulübünün 37 yaşındaki oyuncuyla dün 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ocak ayında Antalyaspor'dan transfer edilen yıldız futbolcu, Konya formasıyla şimdiye dek çıktığı 14 maçta 6 gol kaydetmişti.

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