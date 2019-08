Sergen Yalçın: İlk maçın skorunu telafi edebiliriz

Yeni Malatya Stadyumunda karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, skorun telefi edilemeyecek bir skor olmadığını ifade ederek, “Skorla ilgili bir telaşımız yok. Son oynadığımız müsabakada oyunsal anlamda ciddi sıkıntılarımız ve korkularımız vardı. Bundan önce oynadığımız turda da aynı sorunları yaşamıştık. Bir haftalık süreçte bu sorunları minimuma indirme konusunda oyuncularla bireysel, teorik ve oyunsal anlamda çalışmalar yaptık” şeklinde konuştu.

Yalçın, kendi taraftarları önünde takımının ellerinden gelenin fazlasını yapmak için sahada mücadele edeceğini kaydederek, “Onlara güvenimiz tam, taraftarında takıma güveni tam olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak, öncelikle kazanmak istiyoruz, tur atlamak ikinci planda düşündüğümüz şey. İyi ve sağlam bir oyunla müsabakayı kazanmak istiyoruz, tek hedefimiz bu. Çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Oyunsal anlamda da bu çalışmaları yaptık. Yarın tempolu, istekli, arzulu, kazanmak için her şeyini ortaya koyan oyuncu gurubunu herkes sahada görecek. Biz rakibi analiz ettik, iyi çalıştık aslında. Oyunsal anlamda oyunculara rakibi anlattık. Sahada yapılması gerekenleri aslında çalıştık. Bazen her şey konuşulduğu veya çalışıldığı gibi olmuyor, maç ortamları farklı oluyor. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamayınca maalesef müsabakalar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Partizan maçında en büyük sıkıntımız savunma hatalarıydı. Takım ve bireysel savunmada sıkıntılar yaşadık. Takım olarak olmaması gereken hatalar yaptık. Tabi ki bunun sorumlusu benim. Oyuncular sahada hata yapıyor ama sonuçta sorumluluk bana ait. Onlar da bizim zaaflarımızdan iyi faydalandılar. Oyuna konsantre olmakta zorlandık. Mücadele olarak, rakipten çok eksik kaldık. Biz ikili mücadelelerde ve temasta rakibe göre eksik kaldık. Biz ilk defa UEFA'da böyle bir tur oynuyoruz, rakibimiz bizden çok daha tecrübeli. Oynayacağımız müsabaka umarım bizim istediğimiz doğrultuda geçer. Kesinlikle turu geçmek bizim için çok zor falan değil. Skor abartılı bir skor değil, geri dönüşü olabilecek bir skor değil. Oyunsal anlamda iyi olur, sahada istediğimiz şeyleri yaparsak tur atlamak bizim için çok daha kolay olur. Bizim yarın için tek isteğimiz sağlam durmak, iyi mücadele etmek, agresif oynamak. Rakipte bir iki tane önlem alınacak oyuncu var. İlk maçta da konuştuk ama beceremedik. Sahanın içerisi çok farklı, dışarıda konuşmayla içeride oynamak çok farklı şeyler. Önlem aldık ama hiç bir şey istediğimiz gibi gitmedi. Yarın için gerekli önlemleri aldık, oyun anlayışımızı belirledik. Nasıl oynayacağımız oyunculara net anlattık ve sahada gösterdik. Yarın her şey bizim istediğimiz gibi olur diye umuyoruz. Güçlü bir oyunla turu atlayacak pozisyonda olmak istiyoruz. Geçemesek de oynadığımız oyunla ilerisi için herkese umut vadetmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sarı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Guilherme ise kendilerini zor bir maç beklediğini belirterek, “Biz bu maça çok iyi hazırlandık. Hocamızın anlattıklarını sahaya yansıtırsak turu geçeceğimizden hiç şüphemiz yok. Biraz daha sağlam oynamamız lazım. Sakin olmamız lazım, taraftarımızın desteğini de arkamıza alırsak turu geçmemek için hiç bir neden yok” diye konuştu.

SAVO MILOSEVIC: İLK MAÇTAKİ SKORU KAFAMIZDAN SİLMELİYİZ

Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacakları maça ilişkin, ilk karşılaşmadaki gibi bir oyunu sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Milosevic, karşılaşmanın oynanacağı Yeni Malatya Stadı'nda futbolculardan Aleksandar Stevanovic ile basın toplantısı düzenledi.

İlk maçı 3-1 kazandıklarını ve her iki takımın da birbirini tanıdığını söyleyen Milosevic, "Biz onlara, onlar da bize sürpriz yapamaz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada göstermek istiyoruz." dedi.

Milosevic, ilk maçta istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ve iyi bir skor elde ettiklerini anlatarak, yarınki karşılaşmada değişiklik yapmayı düşünmediklerini belirtti.

Bir basın mensubunun Yeni Malatyaspor taraftarının oluşturduğu atmosferin Partizan takımı üzerinde etkisinin nasıl olacağını sorması üzerine Milosevic, şunları kaydetti:

"İlk maçtaki skoru kafamızdan silmemiz lazım. Yarın, bir önceki maçta yaptığımız şeyleri tekrar tekrar yapmaya çalışacağız. Bunun yanında bazı yeni sürprizler de yapmaya çalışacağız. Biz Sırbistan'da taraftarlardan çok şey gördük, taraftarlar bizi korkutamaz, önemli olan saha."

Milosevic, oyuncularıyla en iyi oyunu sahaya koymak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

STEVANOVIC: DAHA ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Partizan takımının oyuncusu Aleksandar Stevanovic, kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade etti.

Müsabakayı kazanarak turu geçmek istediklerini anlatan Stevanovic, "İlk karşılaşmadan daha zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü deplasmanda oynuyoruz. Rakip takımın taraftarlarının önünde oynuyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, Belgrad'da gösterdiğimiz oyunu burada gösterirsek, bizim için çok iyi olur." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Geçen maçın kahramanıydınız, bu karşılaşmada da öne çıkacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Stevanovic, "Yarın bizim takım olarak oynamamız lazım. Kimin kahraman olacağının bir önemi yok, önemli olan bizim turu geçmemiz." cevabını verdi.