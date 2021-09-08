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Sergen Yalçın'dan evlilik açıklaması

Sergen Yalçın'dan evlilik açıklaması

. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan canlı yayında evlilikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan dikkat çeken evlilik açıklaması geldi.

Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yalçın, evlenmek istediğini ancak evlenecek kimseyi bulamadığını ifade etti.

Yalçın açıklamasında, "Evlenmek istiyorum. Bir türlü o yola giremedim. Evlenmeyi düşünmek ile evlenmek arasında çok fark var. Düşünüyorum ama bulamıyorum. Belki evlenmek isteyen milyonlarca insan vardır. Çocuğum olsun istiyorum ama bana benzemesin futbol hayatı falan" ifadelerini kullandı.

Etiketler Beşiktaş sergen yalçın beşiktaş
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