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Sinan Engin'den bomba Burak Yılmaz iddiası

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Lille'de güzel bir sezon geçiren milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Fransa'yı kasıp kavuran Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a dönebileceğini iddia etti.

"GALATASARAY'A GELİRSE ŞAŞIRMAM"
Sinan Engin Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı.

9 YIL ÖNCE 7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
2012 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ile transfer olan Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takımda 2016 Şubat'ına kadar oynamıştı.

SARI-KIRMIZILI FORMAYLA 5 KUPA KAZANDI
Galatasaray formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki Milli golcü, 3 kez de Türkiye Kupası kaldırmanın sevincini yaşadı.

Etiketler burak yılmaz sinan engin galatasaray
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