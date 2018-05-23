Skrtel'in menajerinden Rangers açıklaması

Fenerbahçe'den Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğüne başladığı Glasgow Rangers'a transfer olacağı konuşulan Martin Skrtel için menajeri Karol Csonto'dan Slovakya'da bir televizyon kanalına açıklama geldi.

Rangers'ın oyuncusunu istediğini ancak finansal olarak bunun mümkün olmadığını kaydeden Csonto, "Rangers onunla ilgileniyor, Steven Gerrard ile de bu konuyu görüştüm. Martin de Steven'ın teknik direktörlüğünde oynamaktan gurur duyacağını söyledi ancak finansal olarak çok büyük farklılıklar var" ifadelerini kullandı.

Skrtel'in Çin ya da Amerika'ya gitmesinin daha mümkün olduğunu söyleyen menajer, "Bu yaz gidebileceği opsiyonlar Çin ya da MLS olarak görünüyor, eğer ilginç bir teklif gelirse o da. Yoksa Fenerbahçe'de kalacak" dedi.

2016-27 sezonunun başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Skrtel, bu sezon 30 maçta 2676 dakika süre aldı ve 3 gol, 1 asist ile de skor katkısı verdi.