  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder babasının yapamadığını yaptı

Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder babasının yapamadığını yaptı

Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder babasının yapamadığını yaptı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Wesley Sneijder'in 15 yaşındaki oğlu Jessey Sneijder, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht'in altyapısına imza attı.

Wesley Sneijder'in 15 yaşındaki oğlu Jessey Sneijder, babasının çalıştırdığı amatör kulüp DHSC'den ayrılarak Utrecht altyapısına transfer oldu.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan genç yetenek, kariyerine Utrecht'in altyapısında devam edeceğini duyurdu. Jessey Sneijder'in söz konusu paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

Utrecht A Takımı, Hollanda Eredivisie'de 12 hafta itibariyle topladığı 23 puanla 4. sırada yer alıyor.

BABASININ YAPAMADIĞINI YAPTI
Jessey Sneijder, Utrecht'e imza atarak babası Wesley Sneijder'in yapamadığını yapmış oldu.

 Hollanda futbolunun önemli isimlerinden olan Wesley Sneijder, gençlik yıllarında Utrecht'in altyaş kategorisinde takımı olmadığı için doğdu şehrin takımında forma giyememişti.

Etiketler Sneijder fenerbahçe galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Satın aldığı evin garajından servet çıktı
Başkan Özcan'dan Suriyelilere karşı bir karar daha
Türkiye'nin tatil cennetinde köpekbalığı istilası!
Vahşetlerin ardı arkası kesilmiyor! Eşini minibüsle böyle ezdi
Pandemiyi önceden bilen Bill Gates, yeni tehlikeyi açıkladı
Düzce Depremi'nin izleri 22 yıldır yüreklerde
''Yıkın heykellerimi'' şiirine soruşturma
Ece Seçkin süper minisiyle New York sokaklarını da sosyal medyayı da salladı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Zam'aydın Türkiyem! Ekmek artık 2,5 TL