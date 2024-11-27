  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Görevden alınan Samet Aybaba'dan ilk açıklama

Görevden alınan Samet Aybaba'dan ilk açıklama

Görevden alınan Samet Aybaba'dan ilk açıklama
Güncelleme:

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yolları ayıran Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta sürpriz iki ayrılık yaşandı. Siyah beyazlılarda Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

SAMET AYBABA'DAN İLK AÇIKLAMA

3 Aralık 2023'te Hasan Arat yönetimiyle birlikte göreve başlayan Samet Aybaba'dan kulübün ayrılık kararıyla ilgili açıklama geldi.

Gazeteci Ali Aydın, kulübün yolları ayırmasının ardından Samet Aybaba'yla yaptığı konuşmayı açıkladı. Aybaba, ayrılık kararıyla ilgili olarak, "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım. Zaten 2-3 aydır yüzümüze bakılmıyordu" dedi.

Öte yandan Övünç Özdem'e konuşan Samet Aybaba, "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş'ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Etiketler Beşiktaş Samet Aybaba Beşiktaş görevden alma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Türkiye'nin gizli cenneti dev şelalesi karlar altında kaldı Türkiye'nin gizli cenneti dev şelalesi karlar altında kaldı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Real Madrid Arda Güler için kararını verdi CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı
Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! 52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle genç mankenlere meydan okudu 52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle genç mankenlere meydan okudu İstanbul'da yer altında büyük patlama! İstanbul'da yer altında büyük patlama! Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı