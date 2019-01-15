Steven Caulker resmen Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, stoper mevkisi için kadroya dahil edilen Steven Caulker'in kariyeri olan bir futbolcu olduğunu söyledi.

Caulker'in takıma katkı sağlayacağını umut ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Hem camiamıza hem de kendisine hayır olsun. Alanyaspor ailesine 'hoş geldin' diyorum. Kendisinden beklentimiz büyük. Onun da kendisine göre hedefleri var. Henüz 26 yaşında ve inşallah kariyerini daha üst seviyeye çıkaracak" dedi.

"TAKIMA FAYDALI OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Steven Caulker ise "Alanya'da 9-10 gündür takımla birlikte antrenmanlara çıkıyorum. Takım içerisinde çok pozitif ve üst seviyede bir arkadaşlık ortamı var. Umarım hem Alanyaspor'a, hem de kariyerime katkıda bulunurum. Türk futbolu için önemli bir isim şu anda takımımızın teknik direktörü. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Elbette uzun süre oynamadığım için şu an fiziksel olarak yeterli değilim ancak birkaç hafta içerisinde iyi duruma gelip takım için faydalı olmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Caulker daha önce Tottenham, Bristol City, Swansea City, Cardiff City, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool ve Dundee takımlarında forma giydi.

