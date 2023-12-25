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Süper Kupa maçının hakemi hakkında olay iddia

Süper Kupa maçının hakemi hakkında olay iddia
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29 Aralık'ta Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin hakemi için dikkat çeken iddia.. Eski hakem Fırat Aydınus dev maçın hakemini açıkladı.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi golsüz eşitlikle sona ererken ezeli rakipler 29 Aralık Cuma günü bu kez Süper Kupa karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin hakemi merak konusu olurken, Süper Lig'in eski hakemlerinden Fırat Aydınus o ismi açıkladı.

Aydınus açıklamasında 39 yaşındaki Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen'in yöneteceğini söyledi.

Bitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kayseri bölgesi hakemi ile 14 maça çıkan Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

 

 

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