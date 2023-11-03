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Süper Kupa maçının tarihi değişti

Süper Kupa maçının tarihi değişti
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TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 30 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçının tarihini 29 Aralık olarak değiştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2023 Süper Kupa maçının 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park'ta oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.
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Etiketler süper kupa tff galatasaray fenerbahçe
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