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  4. 23 Ocak 2020 18:01

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL eklenmesine karar verdi

Son dakika haberine göre; TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitinin 16 milyon TL artmasına karar verdi.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL eklenmesine karar verdi
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TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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