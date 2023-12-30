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TFF Başkan istifa mı etti; resmi açıklama geldi

TFF Başkan istifa mı etti; resmi açıklama geldi
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı yaşanan kriz nedeniyle iptal edildi. Krizin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği iddialarına TFF'den yalanlama geldi..

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi Suudi Arabistan'da karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından iptal edildi. Suudi yetkililerin Atatürk tişörtü ve pankartlarına izin vermemesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmayı reddetti.

Ertelenen Süper Kupa maçında yaşanan krizin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği iddia edilmişti. Kulislerde yayılan istifa haberlerinin ardından TFF kanadından konuyla ilgili açıklama geldi.

DHA'nın aktardığı habere göre TFF yetkilileri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberlerini yalanladı. Yetkililer haberlerin asılsız olduğunu aktardı.

Öte yandan Mehmet Büyükekşi, gece geç saatlerde rahatsızlandı.

Başkanın konakladığı otele ambulans gelirken, sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Büyükekşi'nin durumunun iyi olduğu vurgulandı.

Etiketler istifa mehmet büyükekşi tff başkanı açıklama resmi açıklama
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