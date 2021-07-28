TFF Sağlık Kurulu, stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı

TFF Sağlık Kurulu, 5 maddede stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı. İşte 5 maddelik o şartlar...

TFF Sağlık Kurulu, 5 maddede stadyumlara giriş şartını belirledi. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %50'si oranında, localara ise tam kapasite ile seyirci alınmasına dair kararına istinaden TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda Seyircilerin Stadyumlara Giriş Şartlarını belirledi." ifadelerine yer verildi.

HES'İN ONAY VERDİĞİ SEYİRCİLER STADYUMA GİREBİLECEK

TFF'nin duyurduğu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de seyircilerin stadyumlara alınabilmesi için uygulanacak 5 maddelik prosedür şöyle:

Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine Passolig'in ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir.

HES uygulaması ile Covid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyirciler stadyuma girebilirler.

Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir.

Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler.



Seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamaları Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacaktır.