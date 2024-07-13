TFF seçimine günler kala olay iddia: Spor Bakanı'ndan ''Büyükekşi'yi destekleyeceksiniz'' telefonu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimine günler kala Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Daha önce başkan adaylığını açıklayan UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 11 Temmuz Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır" diyerek; TFF başkan adaylığının yanı sıra UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerinden çekildiğini duyurdu.

TFF açıklamasına göre 3 aday var

TFF'den genel kurulla ilgili yapılan duyuruda ise; 11 Temmuz'da sona eren başkan adaylığı başvuruları sonucunda mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun başkanlık için yarışacağı açıklandı.

Aydın Cingöz'den olay Osman Aşkın Bak iddiası

Öte yandan gazeteci Aydın Cingöz, Youtube'da yayınlanan 'Sansürsüz Futbol' programında, TFF başkanlık seçimlerinde taraf olması nedeniyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hakkında flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Aydın Cingöz, kendisine bir mesajla gelen bilgiyi paylaşarak, "Çaykur Rizespor Kulübü seçimde Servet Yardımcı'yı destekliyordu. Ancak Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çaykur Rizespor Kulübü'nü arayarak 'Mehmet Büyükekşi'ye destek vereceksiniz' demiş." dedi.

Cingöz sözlerini "Spor Bakanı ben karışmadım diyor. Ben karıştığını düşünüyorum" şeklinde sürdürdü.

Ajansspor