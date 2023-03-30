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  4. TFF'den sürpriz karar: Yayın hakları sözleşmesi feshedildi

TFF'den sürpriz karar: TFF 2'nci ve 3'üncü Lig yayın hakları sözleşmesi feshedildi

TFF'den sürpriz karar: TFF 2'nci ve 3'üncü Lig yayın hakları sözleşmesi feshedildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Fuchs Sports şirketi ile sözleşmeyi tek taraflı feshetti.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Fuchs Sports Türkiye, yayın hakları sözleşmesinin tek taraflı olarak TFF tarafından feshedildiğini açıkladı.

 

Etiketler Fuchs Sports yayın hakları tff 2. lig tff 3. lig
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