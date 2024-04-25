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TFF'den Türk vatandaşlarına EURO 2024 öncesi Schengen uyarısı

TFF'den Türk vatandaşlarına EURO 2024 öncesi Schengen uyarısı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'ü yerinde takip etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi gerektiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) yerinde takip etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi gerektiğini duyurdu. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve A Milli Takımımızın da yer alacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) yerinde takip edecek olan vatandaşlarımıza bu seyahat için geçerli bir Schengen vizesi gerekmektedir.

Henüz geçerli bir Schengen vizesi bulunmayan vatandaşlarımızın, vize başvurularının zamanında onaylanabilmesi adına vakit kaybetmemeleri önemle rica olunur.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, Türk pasaportuyla seyahat edecek olan maç bileti sahibi vatandaşlarımız için başvuruların hızlandırılması doğrultusunda özel bir süreç oluşturulmuştur.
Bu özel sürecin detayları aşağıdaki gibidir:

Schengen vizesi başvuruları yalnızca Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na şahsen yapılabilir. Randevuların garanti altına alınması adına hem bilet numarası, hem de rezervasyon referans numarası gerekmektedir. Bu bilgilere UEFA Bilet Portalı'nda yer alan 'Sipariş Geçmişi' sekmesinden ulaşmak mümkündür. Yaşanabilecek teknik problemler ve sorular için https://support.tickets-euro2024.uefa.com/hc/en-us adresinden destek alınabilecektir."

Etiketler TFF türk vatandaş
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