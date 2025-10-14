TFF’nin maç yayınları için erişim engelleme yetkisi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) verilen, mahkeme kararı olmaksızın futbol maçlarının internet yayınlarına erişim engeli getirme yetkisini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na tanınan erişim engelleme yetkisini ifade ve basın özgürlüklerine aykırı bularak iptal etti.

Hatırlanacağı gibi TFF'ye verilen futbol müsabakalarına ilişkin yayınlara erişim engeli getirmesine yönelik yetki CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı.

AYM CHP'nin başvurusunu karara bağladı ve TFF'ye verilen erişim engelleme yetkisini "Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerine aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal etti.