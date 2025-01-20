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TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi

TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi
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TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirdi. Sağlık Bakanlığı, Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

 TFF 1. Lig'te Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan maçının anlatımını yapan ünlü spiker Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi.

TRT Spor spikerinin Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu da Erdoğan Arıkan için geçmiş olsun mesajı yayınladı:

"TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın Trendyol 1. Lig'deki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor A.Ş. maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

SAĞLIK BAKANLIĞI: BİLİNCİ AÇIK, TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı, tedavi altına alınan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir" denildi. 

Etiketler erdoğan arıkan trt spor spiker kalp krizi
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