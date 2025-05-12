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Ali Koç ile Aziz Yıldırım için sürpriz çağrı

Ali Koç ile Aziz Yıldırım için sürpriz çağrı
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Fenerbahçe'de Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın birleşmesi için bir çağrı yaptı. Diğer Fenerbahçe taraftar gruplarının da destek verdiği bu çağrı sarı-lacivertli camiada vermesiyle sosyal medyada "birleşin" kampanyasına dönüştü.

Fenerbahçe'nin en büyük taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler, Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile birleşip güçlü bir yönetim oluşturması için çağrıda bulundu.

Genç Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım’ın yol gösterici olduğu Ali Koç & Aziz Yıldırım ortak yönetimine geçilmesine dair açıklama yayımladı.

 GFB'nin yaptığı bu açıklamaya kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarının büyük çoğunluğu destek verdi.

 

 

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Etiketler Fenerbahçe ali koç Aziz yıldırım Fenerbahçe çağrı birleşin çağrısı gfb
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