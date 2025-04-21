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Fenerbahçe'de başkanlık için Ali Koç'un ilk rakibi belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlık için Ali Koç'un ilk rakibi belli oldu
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Kayserispor ile kendi sahasında 3-3 berabere kalarak, Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bir önceki seçimlerde Ali Koç lehine adaylıktan çekilen ünlü iş insanı Sadettin Saran bir sonraki seçimlerde aday olacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'te dün akşam kendi evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, son dakikalarda yediği golle maçtan 3-3 beraberlikle ayrılık kritik 2 puanı sahasında bırakmıştı.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşerken, sarı-lacivertli camiada ortlalık bir kez daha karıştı.

11 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna hasret kalan sarı-lacivertli taraftarların sosyal medya hesabından gönderdikleri yorumlara yanıt veren ve bir önceki seçimlerde Ali Koç'un lehine adaylıktan çekilen ünlü iş insanı Sadettin Saran,  bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim" yorumuna "Olacağım" yanıtını verdi.

İşte Saran'ın o paylaşımı:

Kayserispor ile kendi sahasında 3-3 berabere kalarak, Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bir önceki seçimlerde Ali Koç lehine adaylıktan çekilen ünlü iş insanı Sadettin Saran bir sonraki seçimlerde aday olacağını açıkladı.

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe ali koç sadettin saran adaylık başkanlık adaylığı
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