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  1. 03 Mayıs 2017 21:56

Ajax finalin kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Ajax, Olympique Lyon'u 4 - 1 mağlup etti.

Ajax finalin kapısını araladı
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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçından Fransız ekibi Olympique Lyon'u konuk eden Hollanda takımı Ajax, sahadan 4 - 1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25 ve 71. dakikalarda Bertrand Traore, 34. dakikada Kasper Dolberg ve 49. dakikada Amin Younes kaydetti. Lyon'un tek golü ise 66. dakikada Mathieu Valbuena'dan geldi.

Ajax 4-1'lik galibiyetle final için büyük avantaj yakalarken, Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale çıkan Lyon turu zora soktu.

Bu maçın rövanşı 11 Mayıs Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

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