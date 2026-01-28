  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Fenerbahçe'nin FCSB maçı kamp kadrosu belli oldu: 5 eksik var

Fenerbahçe'nin FCSB maçı kamp kadrosu belli oldu: 5 eksik var

Fenerbahçe'nin FCSB maçı kamp kadrosu belli oldu: 5 eksik var
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında yarın Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında yarın TSİ 23.00'de Romanya temsilcisi FCSB'nin konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerin bu müsabaka için kamp kadrosu da açıklandı. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Jhon Duran ile tedavileri süren Edson Alvarez, Archie Brown ve Levent Mercan kafilede yer almadı. Ayrıca kart cezalısı Milan Skriniar da FCSB karşısında kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'nin 18 kişilik kamp kadrosu şöyle:
"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri."

FCSB - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandıFCSB - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandıUEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında yarın Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

 

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı!
İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı!
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti''
Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti''
Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı
Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı
Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı
Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı
400 gram altını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti!
400 gram altını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti!
Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü'
Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü'
Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var!
Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var!
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe FCSB kamp kadrosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyayı karıştıran ''hamburger vakası'' için Bakanlık devreye girdi Sosyal medyayı karıştıran ''hamburger vakası'' için Bakanlık devreye girdi Suriye'de kadınlara makyaj yasağı getirildi; tepkiler sonrası yapılan açıklama ''pes'' dedirtti Suriye'de kadınlara makyaj yasağı getirildi; tepkiler sonrası yapılan açıklama ''pes'' dedirtti Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti'' Eşi hayatını kaybeden engelli vatandaş: ''Gizli bölmedeki altınlarımız da gitti'' Beyazıt Öztürk'ün geri döndüğü Beyaz'la Joker'de kriz; işine son verildi! Beyazıt Öztürk'ün geri döndüğü Beyaz'la Joker'de kriz; işine son verildi! Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu! Olası bir erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın 8 rakibi belli oldu! Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in uyuşturucu test sonucu belli oldu İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı İki kadın cinayeti arasındaki benzerlik 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı! İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı! Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü' Marmara Denizi'nde bulunan dalgıç kıyafetli cesedin sırrı çözüldü'
Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı Yakışıklı oyuncu ile güzel şarkıcının sürpriz aşkını hayranları ortaya çıkardı Yeni sigara yasakları belli oldu... Gözümüzün önünden silinecek! Yeni sigara yasakları belli oldu... Gözümüzün önünden silinecek! Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup! Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup! Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti! Aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini av tüfeğiyle vurup intihar etti! Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi! Ünlü ekonomistten milyonlarca emekliye ''keşke'' dedirten bayram ikramiyesi kulisi! İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı! İslam Memiş altın, gümüş ve bakır tahminlerini paylaşıp, yatırımcıları uyardı! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! Cinayet davasında duruşma salonu ayrı, adliyenin önü ayrı karıştı: Çok sayıda gözaltı var! Taraftarları taşıyan minibüs 7 kişiye mezar oldu! Kan donduran kaza kamerada Taraftarları taşıyan minibüs 7 kişiye mezar oldu! Kan donduran kaza kamerada Köfteci Yusuf'ta çalışan ve yemek yiyen 163 bin kişinin bilgileri açığa çıktı Köfteci Yusuf'ta çalışan ve yemek yiyen 163 bin kişinin bilgileri açığa çıktı İBB'nin kreşinde şiddet iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı! İBB'nin kreşinde şiddet iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı!