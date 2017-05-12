UEFA'dan Lyon'a bir soruşturma daha!

Lyon Beşiktaş karşısında ceza almasına yol açan hareketlere bir kez daha imza attı. UEFA'dan aynılarını tekrarlaması durumunda men cezası alacağı uyarısını alan Fransız ekibi gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayacak

UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda eden Lyon hakkında UEFA soruşturma başlattı. Çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaştığı maçta çıkan saha olayları nedeniyle siyah-beyazlı kulüple birlikte ertelemeli men cezası alan mavi-beyazlılar, aynı hareketler nedeniyle tekrar başı belaya girdi.



UEFA, benzer olayların 2 yıl içinde tekrar yaşanması durumunda Lyon ve Beşiktaş'a 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verileceğini açıklamıştı. Lyon ile Ajax arasında dün gece oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle UEFA bir kez daha soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada Ajax maçında sahaya atılan meşaleler, başka yabancı maddeler, sahaya seyircilerin girmesi ve merdivenlerin bloke edilmesi nedeniyle Lyon'a soruşturma açıldığı duyuruldu. Beşiktaş maçının ardından tekrar yapmaması için uyarı aldığı şeyleri tekrar eden Fransız ekibine 1 yıl men cezası gelmesi bekleniyor.