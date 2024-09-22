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UEFA'dan şaşırtan ''Beşiktaş'' hatası

UEFA'dan şaşırtan ''Beşiktaş'' hatası
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UEFA Avrupa Ligi sayfası, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi stadyum bilgisinde ''Şenol Güneş Spor Kompleksi'' yazdı. Beşiktaş ise ismin acilen düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü Ajax'la deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar iç sahadaki ilk maçını ise 3 Ekim Perşembe günü Eintracht Frankfurt'la oynayacak.

Bu karşılaşma öncesinde UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilerde stadyum ismi yanlış yazıldı. UEFA'nın sitesinde maçın oynanacağı yer olarak "Şenol Güneş Spor Kompleksi" gösterildi.

UEFA Avrupa Ligi sayfası, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı öncesi stadyum bilgisinde ''Şenol Güneş Spor Kompleksi'' yazdı. Beşiktaş ise ismin acilen düzeltilmesi için çağrıda bulundu.

AVRUPA LİGİ FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda stadyumun isminin değiştirilmesi talep edildi. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız, Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız yerdir. Stadyum bilgilerindeki ismin acilen düzeltilmesini talep ederiz" denildi.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş UEFA stadyum
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