UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

UEFA şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off kuraları bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belirlenecek.

Kura çekimleri yerel saatle Şampiyonlar Ligi'nde saat 13.00'de, Avrupa Ligi'nde saat 14.00'te ve Konferans Ligi'nde ise 15.00'te çekilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için son şampiyon Trabzonspor'un muhtemel rakipleri arasında Danimarka'dan Kopenhag, Kızılyıldız'dan Pyunik ile Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerinin galibi olacak.

Bordo mavililer olası bir mağlubiyet durumunda yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Ukrayna ekibi D.Kiev'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe 3.ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko takımıyla karşılaşacak ve ilk mücadele 4 Ağustos günü Kadıköy'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor Avrupa Ligi macerasına play-off turuyla başlayacak. Konferans Ligi'ndeki iki ekipten Başakşehir'in 3.ön eleme turundaki rakibi İzlanda temsilcisi Breidablik olurken; Konyaspor da rakibi Vaduz (Lihtenştayn) ile gruplara kalma mücadelesi verecek. Her iki ekipte 4 Ağustos Perşembe günü ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.