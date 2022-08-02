  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

UEFA şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off  kuraları bugün  İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belirlenecek.

Kura çekimleri yerel saatle Şampiyonlar Ligi'nde saat 13.00'de, Avrupa Ligi'nde saat 14.00'te ve Konferans Ligi'nde ise 15.00'te çekilecek. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için son şampiyon Trabzonspor'un muhtemel rakipleri arasında Danimarka'dan Kopenhag, Kızılyıldız'dan Pyunik ile  Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerinin galibi olacak.

Bordo mavililer olası bir mağlubiyet durumunda yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. 

Ukrayna ekibi D.Kiev'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe 3.ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko takımıyla karşılaşacak ve ilk mücadele 4 Ağustos günü Kadıköy'de oynanacak. 

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor Avrupa Ligi macerasına play-off turuyla başlayacak. Konferans Ligi'ndeki iki ekipten Başakşehir'in 3.ön eleme turundaki rakibi İzlanda temsilcisi Breidablik olurken; Konyaspor da rakibi Vaduz (Lihtenştayn) ile gruplara kalma mücadelesi verecek. Her iki ekipte 4 Ağustos Perşembe günü ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

 

Etiketler uefa şampiyonlar ligi kura rakipler kura çekimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebru Polat transparan detaylı bikinisiyle yürek hoplattı
Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken çıkış
''Altın var'' söylentisini duyan geldi! İş makinesiyle talan ettiler
Canlı yayında Barış Yarkadaş ve Doğu Perinçek arasında şehit kavgası
Abdullah Gül'den ''Erdoğan'ın yerinde olsanız ne yapardınız?'' sorusuna yanıt
Ankara'da büyük yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi
Maden sahası ihalesine talip çıkmadı, ''verimli orman arazisi'' ilan edildi
Çakma mehdinin kadın müritlerini paylaştığı video olay oldu
MAK'ın son anketinde dikkat çeken parti: En çok oy artışı o partide!
Türkiye'nin cennetinde alarm çanları çalıyor! Binlercesi öldü