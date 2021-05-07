UEFA'dan Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma
UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlara çeşitli cezalar verdiğini açıklarken hala Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında
UEFA, geçtiğimiz aylarda yaşanan ve izleri hala süren Avrupa Süper Ligi kalkışmasını cezasız bırakmayacak.
UEFA, turnuvaya katılıp sonradan ayrılma kararı alan 9 kulübün gelecek sezon Avrupa turnuvası gelirlerinin %5'ine el konulacağını açıkladı.
Barcelona Real Madrid ve Juventus ise hala turnuvadan ayrıldıklarını duyurmadılar.
UEFA bu 3 dev hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
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