VAR'ın en çok zararı Bursaspor'a oldu !

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında arızalanmasıyla gündeme bir kez daha oturan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk 8 haftada 29 kararın değişmesini sağladı.

Süper Lig'de 11 kez VAR'a başvurarak gol iptal edildi. Bunların 7'sinde ofsayt belirleyen hakemler, ikişer kez de golü atan takımın oyuncusunun faul yaptığını ve topa elle dokunduğunu tespit etti. Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan 4 golde ise VAR incelemesi sonrasında karar değiştirildi.

EN FAZLA BURSASPOR'U VURDU

VAR'ın karar değişikliklerinden en fazla Bursaspor etkilendi. Bu uygulamayla yeşil-beyazlı ekibin 4 golü geçersiz sayıldı. Kazandığı bir penaltısı VAR ile iptal edilen Bursa temsilcisinin, aleyhine de bir kez penaltı kararı verildi.

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de yaptığı hiçbir maçta lehine veya aleyhine olacak şekilde VAR uygulamasıyla bir karar değişikliğine gidilmedi.