Ve G.Saray'da ayrılık resmileşti!

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ayrılığı resmileşti. Yıldız futbolcu, kendisini Al Ittihad oyuncusu yapan sözleşmeye imza attı.

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli kazandığını belirtti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda El İttihad ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre El İttihad, şirketimize 10 milyon 250 dolar transfer bedeli ödeyecektir. Buna ek olarak El İttihad, 10 milyon dolar üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10 milyon doların üzerindeki rakamın yüzde 20'sini şirketimize ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

"HEM AİLEM, HEM KULÜP FAYDASI İÇİN BU KARARI ALDIM"

29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sarı kırmızılı camiaya teşekkür etti.

Garry Rodrigues, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutmayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum."