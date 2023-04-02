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Volkan Demirel'e sürpriz davet: Tesisleri gezdi

Volkan Demirel'e sürpriz davet: Tesisleri gezdi
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Akhisarspor yönetimi tarafından yapılan davet sonrası Akhisarspor'un tesislerini gezdi.

Akhisarspor yönetimi Hatayspor'a yapılan davetle ilgili, "Başkanımız Özay Alkan, yaşanan acı deprem felaketinden kötü etkilenen ve yaralarını sarmaya çalışan Hatayspor’u önümüzdeki sezon maçlarını Akhisar’da oynamaları için Akhisar’a davet etti. Bugün tesislerimizi gezip görme fırsatı bulan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile olumlu geçen görüşmelerin ardından gelişmeleri siz değerli taraftarlarımızla paylaşacağız. Duyarlılığıyla akıllara kazınan güzel insan, kapımız size her zaman açık" açıklamasını yaptı.
Akhisarspor'un 12 bin seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki Spor Toto Akhisar Stadı, 28 Ocak 2018'de açıldı.

FELAKETİ YAŞADILAR

Depremden 1 gün önce Süper Lig'de Yeni Hatay Stadı'ndaki Kasımpaşa maçının 90+7'nci dakikasında takımının galibiyet golünü atan Hataysporlu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut, 6 Şubat sabaha karşı saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Antakya'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalıp hayatlarını kaybetmişti. Hataylı bazı futbolcular ve antrenörler, aynı enkazdan ilk gün kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremin ardından sosyal medyada yaptığı çağrıyla bölgedeki yıkımın büyüklüğünü duyurup yardım çağrısı yapmıştı. Felaketin ardından Süper Lig'de Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yanı sıra büyük yıkım yaşayan 11 ildeki birçok takım bu sezonluğuna ligden çekildi.

 SERİ BİTTİ

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta amatör kümenin eşiğine kadar geldikten sonra son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışa geçen Akhisarspor, Bergama Belediyespor deplasmanına sert fren yaptı. Rakibine 5-0 gibi farklı sonuçla yenilen yeşil-siyahlı ekip, grupta 24 puanla sondan ikinci sırada kaldı. Deprem felaketleri sonrası gruptan 2 takımın çekilmesi üzerine sezon sonunda 3 yerine 1 ekibin küme düşeceği açıklanmıştı.

Etiketler davet akhisarspor tesis volkan demirel
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