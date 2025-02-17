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Yeşil sahada ''yok artık'' dedirten kural hatası: Hakem kırmızı kart göstermeyi unuttu

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Kocaeli'de Darıca Gençlerbirliği ile Gölcükspor arasında oynanan maça hakemin unutkanlığı damga vurdu. Hakem Eren Delioğlu, iki sarı kart gösterdiği futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atmayı unuttu.

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Darıca Gençlerbirliği - Gölcükspor maçının orta hakemi Eren Delioğlu, Darıca Gençlerbirliği'nin 13 numaralı futbolcusu Reha Kurt'a 90+2. dakikada sarı kart gösterdi. Sonrasında da oyuncuya gol sevincinde formasını çıkardığı için 90+5. dakikada bir sarı kart daha gösteren Delioğlu, ikinci sarı karttan kırmızı kartı çıkartmayı unuttu. Darıca Gençlerbirliği forması giyen futbolcular, takım arkadaşlarının kırmızı kart göreceğinden dolayı üzülürken, hakemin kırmızı kartı unutmasıyla maç kaldığı yerden devam etti. Yaşanan kural hatasının ardından Gölcüksporlular büyük tepki gösterirken, maçın tekrar oynatılması yönünde gerekli adımların atılmaya başlandığı öğrenildi.

Yeşil sahada ''yok artık'' dedirten kural hatası

2003 yılında tekrar edilmişti

Kocaeli Bölgesel Amatör Ligi'nde yaşanan bu olay, akıllara 2003 yılındaki Fenerbahçe- Rizespor maçını getirdi. Maçın Hakemi Ali Aydın, 86. dakikada 2. sarı kartı gösterdiği Rizesporlu futbolcu Gustavo Rave'ye kırmızı kart göstermeyince, oluşan kural hatası sebebiyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

İHA

Etiketler Kocaeli Darıca Gençlerbirliği Gölcükspor Bölgesel Amatör Lig Kırmızı kart sarı kart Hakem
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