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  4. Yılın transferi gerçekleşti: Robert Lewandowski Barcelona'da! İşte bonservisi...

Yılın transferi gerçekleşti: Robert Lewandowski Barcelona'da! İşte bonservisi...

Yılın transferi gerçekleşti: Robert Lewandowski Barcelona'da! İşte bonservisi...

Robert Lewandowski, 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Bayern Münih forması giyen ve dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Robert Lewandowski Barcelona'da!

2023'te Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı golcü, Bayern Münih kulüp yönetimine takımdan ayrılacağını bildirdi. Barcelona'nın yeni bir yapılanmaya girdiği ve Polonyalı golcüyü çok istediği öğrenilirken Lewandowski'de Barcelona'ya yeşil ışık yaktı.

40 MİLYON EURO

Bonservis bedelinin 40 milyon Euro civarında olacağı belirtilen Lewandowski'nin önümüzdeki sezon Barcelona forması giyeceği kesinleşti.

(TVP Sport)

 

Etiketler Robert Lewandowski barcelona
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