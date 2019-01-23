Balıkesirspor Baltok 1 - 3 Trabzonspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, ilk maçta sahasında 2-1 yendiği Balıkesirspor Baltok ile rövanş maçında Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor'a turu getiren golleri 32. dakikada Filip Novak, 56 ve 87. dakikalarda Abdülkadir Parmak attı. Balıkesirspor'un tek golünü 34. dakikada Beleck kaydetti.

Trabzonspor, Balıkesirspor ile oynadığı iki maçı da kazanarak kupada çeyrek finale yükselirken Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor, kupaya son 16 turunda veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada gelişen Trabzonspor ceza yayı üzerinde topla buluşan Ibanez'in aşırtma vuruşunda top auta çıktı.

16. dakikada Ibanez’in ceza sahası üzerinden şutunda top kale direğinin üstünden dışarı gitti.

21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.

32. dakikada Ibanez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Pilip Novak'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

34. dakikada sağ kanattan Mehmet Boztepe'nin ortasında Steve Beleck kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1

İkinci yarı

58. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahası içinde buluşan Ekuban, sağ çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.

59. dakikada sol kanattan Ibanez'in ortasında altıpas üzerinde Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-2

69. dakikada Muhammet Ali'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Boztepe'nin kafa vuruşu dışarı gitti.

87. dakikada sol kanattan Ibanez'in ortasında altıpas içinde müsait pozisyondaki Abdulkadir Parmak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen x, Cüneyt Köz xx, Nizamettin Çalışkan x (Furkan Çil dk. 72 ?, Celal Emir dk. 77 x), Muhammed Ali Doğan xx, Mehmet Boztepe xx, Sedat Şahintürk xx, Okan Alkan xx, Steve Beleck xx (Rahmi Anıl dk.84 ?), Tomislav Glumac xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hüseyin Türkmen xx, Zargo Toure xxx, Hasan Batuhan xx, Calep Ansah Ekuban xx (Hugo Rodallege dk. 78 x), Abdulkadir Parmak xxx, Berkay Sefa Kara xx (Nwakaeme dak. 74 x), Filip Novak xxx, Luıs Ibanez xxx, Yusuf Yazıcı xxx (Ali Osman dk. 84 ?)

Goller: Filip Novak (dk. 32), Abdulkadir Parmak (dk. 59 ve 87) (Trabzonspor), Steve Beleck (dk. 34) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)

