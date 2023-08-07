Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa Mücadelesi S Sport Plus’ta Devam Ediyor

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ve Fenerbahçe’nin Avrupa Konferans Ligi 3.Ön Eleme turlarındaki ilk karşılaşmalarını bu hafta S Sport Plus Yayınlıyor.

Futbolseverlerin Avrupa keyfi S Sport Plus’ta devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray 3. Ön Eleme Turu İlk Karşılaşması için salı günü saat 22:00’de Ljubljana ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme İlk Karşılaşmasında ise Fenerbahçe perşembe günü saat 21:00’de Maribor’ı evinde ağırlıyor. Her iki karşılaşma da canlı yayınla S Sport Plus’ta.

Spor keyfinin en kaliteli halini izleyicisine sunan S Sport Plus; futbol dünyasının merakla beklediği Ljubljana – Galatasaray ve Fenerbahçe- Maribor maçlarını çoklu ekran teknolojisi ile maç tutkunlarıyla buluşturuyor.

Ljubljana – Galatasaray Mücadelesi S Sport Plus’ta

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme İlk Karşılaşması olan Ljubljana – Galatasaray maçı; 8 Ağustos Salı günü saat 22.00’da S Sport Plus’da canlı yayınla, heyecanla Avrupa mücadelesini bekleyen seyircisi ile buluşacak.

Fenerbahçe – Maribor Mücadelesi S Sport Plus’ta

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, 2023-24 Avrupa Konferans Ligi Ön eleme ilk maçına çıkıyor. Sarı Lacivertliler, 10 Ağustos Perşembe günü 21.00’de başlayacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Hemen üye olarak, hazırlık maçları, EuroLeague, F1, NBA, Serie A, LaLiga, UFC ve çok daha fazlasını izlemek isteyenler www.ssportplus.com üzerinden dünyanın en prestijli spor organizasyonlarını takip edebilirler.