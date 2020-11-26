Maradona’nın son görüntüleri ortaya çıktı

Arjantin basını dünyaca tanınmış futbolcu Diego Armando Maradona’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Maradona’nın kimseye aldırış etmeden pantolonunu indirerek yaptığı dans son görüntüleri olmuştu.

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armanda Maradona kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arjantin basınına yansıyan haberler Maradona’nın son görüntülerini akıllara getirdi.

Arjantin Süper Ligi ekiplerinden Estudiantes de La Plata’nın antrenörlüğünü yapan Maradona, bir kadınla dans ettiği esnada kimseye aldırış etmeden pantolonunu indirerek kalçasını kameralara göstermişti.



