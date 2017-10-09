Millilerimiz Avrupa şampiyonu oldu !

Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz sahadan 2-1 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonu oldu.

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile son buldu. Bu sonuçla Türkiye, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı ekibin gollerini 25'inci dakikada Ömer Güleryüz ve 50+3'üncü dakikada Osman Çakmak kaydederken, İngiltere'nin golünü 50'nci dakikada Westbrook attı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13. dakikada Rahmi'nin kullandığı köşe vuruşunda Barış'ın volesi direkten döndü.

25. dakikada Serkan'ın sağ kanattan pasında ceza sahasında topu bekletmeden şutunun çeken Ömer Güleryüz, top ağlara gönderdi.

26. dakika Milli Takım'da ikinci yarıda Ali Can oyundan alınırken, yerine Rahmi Özcan dahil oldu.

32. dakika Rahmi Özcan'ın müthiş ara pasında Fatih Şentürk kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fatih'in şutunu kaleci çıkardı.

41. dakika Fatih Şentürk ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaptı ancak top üstten auta çıktı.

46. dakika Fatih Şentürk ceza sahası içinde topla buluştu. Şutunu kaleci son anda çıkardı.

50. dakika İngiltere maçın son dakikalarında maçta eşitliği yakaladı. Golü atan isim Westbrook

50+3 dakika Osman Çakmak attığı golle skoru 2-1 yaptı. Bu golle Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu.

Maç Millilerimizin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

NOTLAR:

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de takip etti.