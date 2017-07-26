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  4. 26 Temmuz 2017 16:58

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trajik kazada yaşamını yitiren motosiklet tutkunu Barkın Bayoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı
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Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı Altın Elbiseli Adam son yolculuğuna uğurlandı

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden '' Altın Elbiseli Adam'' olarak tanınan motosikletuzmanı Barkın Bayoğlu'nun cenazesi motosikletlilerin konvoyu eşliğinde cenaze namazı için Çengelköy Camisi'ne götürüldü.

Arkadan cenaze aracına eşlik eden motosikletlilerin caminin bulunduğu sokağa girmesine izin verilmedi. Motosikletler, yakındaki bir otoparka yönlendirildi. Çengelköy yönünden gelen motosikletlilerse sokağa girdi. Kasklarıyla birlikte cenazeye katılan motor tutkunlarının çoğunlukla siyah giydiği görüldü.

"MOTORLARI GÖRSEYDİ MUTLU OLURDU"

Barkın Bayoğlu'nun acılı babası Remzi Bayoğlu oğlunun tabutunun başında gözyaşı dökerken, "Arkamızdan gelen motorları görseydi, çok mutlu olurdu. Başarmış demek ki." dedi.

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