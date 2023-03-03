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Cem Bölükbaşı, Süper Formula’da yarışacak

Cem Bölükbaşı, Süper Formula’da yarışacak
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Geçen sezon Charouz Racing ile Formula 2’de mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, bu sezon Süper Formula’da TGM Grand Prix’in pilot koltuğunda olacak.

Formula 2 kariyerinde istediği başlangıcı yapamayan Cem Bölükbaşı, yaşanan anlaşmazlıklar sonucu Charouz Racing’le 1+1 yıllık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

Geçen sezon Team Goh adıyla yarışan TGM Grand Prix, ocak ayı sonunda yeni ismini ve logosunu açıklamış ancak yeni sezonda yarışacak pilotlarını duyurmamıştı.

TGM, sezon öncesi testinden önce yaptığı açıklamada, Toshiki Oyu ve Cem Bölükbaşı ile yarışacaklarını belirtti.

Etiketler Cem Bölükbaşı Süper Formula formula
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