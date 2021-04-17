Formula 1 İstanbul'a gelebilir!

Kanada, Brezilya ve Monako'dan biri Formula 1'den pandemi gerekçesiyle çekilirse İstanbul devreye girecek.

Koronavirüs vakalarının artması dünyanın 1 numaralı otomobil yarışı Formula 1 Grand-Prix'sini riske attı. Kanada hükümetinin uygulamış olduğu koronavirüs protokolleri sebebiyle yarışın iptal olma ihtimali olduğu belirtildi.

Organizatörlerin seyircisiz bir yarışı ekonomik olarak karşılamakta zorlanabilecekleri kaydedildi. Ayrıca Monako ve Brezilya yarışlarının da geleceği belirsiz.

İPTAL OLURSA TÜRKİYE HAZIR

13 Haziran’da yapılması planlanan Kanada Grand Prix’sinin iptal edilmesi halinde yarışın Türkiye’ye verilebileceği vurgulanırken nihai kararın 16 Nisan’da alınacağı ifade edildi.

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOSFED ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Grand-Prix'si için taahhütte bulundular.

İŞTE O TAKVİM!

Formula1'de halen Romagna pistinde yarış gerçekleşiyor. İlk yarış ise Bahreny Çölü'nde yapılmış ve Hamilton kazanmıştı.

28 Mart: Bahreyn Bahreyn GP / Sakhir pisti (Lewis Hamilton kazandı)

18 Nisan: İtalya Emilia Romagna GP / Imola pisti (Yapılıyor)

2 Mayıs: Portekiz GP / Portimao pisti

9 Mayıs: İspanya GP / Barcelona pisti

23 Mayıs: Monako GP / Monako pisti

6 Haziran: Azerbaycan GP / Bakü pisti

13 Haziran: Kanada GP / Montreal pisti

27 Haziran: Fransa GP / Paul Ricard pisti

4 Temmuz: Avusturya GP / Spielberg pisti

18 Temmuz: Britanya GP / Silverstone pisti

1 Ağustos: Macaristan GP / Budapeşte pisti

29 Ağustos: Belçika GP / Spa-Francorchamps pisti

5 Eylül: Hollanda GP / Zandvoort pisti

12 Eylül: İtalya GP / Monza pisti

26 Eylül: Rusya GP / Sochi pisti

3 Ekim: Singapur GP / Singapur pisti

10 Ekim: Japonya GP / Suzuka pisti

24 Ekim: Amerika Birleşik Devletleri GP / Austin pisti

31 Ekim: Mexico City GP / Meksika pisti

7 Kasım: Brezilya Sao Paulo GP / Sao Paulo pisti

21 Kasım: Avustralya GP / Melbourne pisti

5 Aralık: Suudi Arabistan GP / Cidde pisti

12 Aralık: Birleşik Arap Emirlikleri GP / Abu Dabi pisti