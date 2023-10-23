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Formula 1'de kaos! Hamilton ve Leclerc diskalifiye edildi

Formula 1'de kaos! Hamilton ve Leclerc diskalifiye edildi
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Formula 1'de dün koşulan ABD Austin'deki yarışı 3'üncü kez Dünya Şampiyonu olmayı erkenden garantileyen Max Verstappen kazanırken, yarış ikincisi Lewis Hamilton ve yarış altıncısı Charles Leclerc, yarış sonrası kontrollerinde araçları taban plaka aşınma kurallarını geçemediğinden dolayı Amerika Grand Prix'sinden diskalifiye edildi. Yarış sonrası sıralama değişti.

Formula 1 heyecanı dün akşam ABD Austin'de koşulan yarışla devam etti. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı, pilotlardan çok takımların stratejilerinin konuşulduğu yarış üçüncü kez Dünya Şampiyonu olmayı garantileyen Max Verstappen'in liderliğinde biterken, 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton 2'nci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 6'ncı olmuştu.

Ancak yarış sonrası kontrollerinde araçları taban plaka aşınma kurallarını geçemeyen Lewis Hamilton ve Charles Leclerc yarıştan diskalifiye edildi.

 Böylelikle Lando Norris iki, Carlos Sainz ise üçüncü sıraya yükseldi ve İspanyol pilot podyuma çıkmış oldu. 

Hamilton ve Leclerc'in yarış sonucundan çıkarılmasıyla Logan Sargeant da ilk 10'a girdi ve çaylak pilot, kariyerinin ilk puanlarını kendi evindeki yarışta almış oldu. 

Etiketler max verstappen lewis hamilton charles leclerc
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