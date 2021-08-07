Olimpiyatlardan bir madalya daha! Buse Naz Çakıroğlu Gümüş ile döndü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 51 kilo finalinde Bulgar Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya yenilen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, gümüş kazandı

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları kadınlar boksta 51 kilo temsilcimiz Buse Naz Çakıroğlu, Bulgar rakibi Stoyka'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu madalya Türkiye'nin kadınlar bokstaki ilk gümüş madalyası olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe Kulübü Sporcusu olan Trabzon kökenli Çakıroğlu'nun Stoyka ile oynadığı maçta rauntları 5-0, 4-1 ve 5-0 kaybetti