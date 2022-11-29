Saran Group 23. spor salonunu Çanakkale’de açtı

Saran Group’un gençlere spor sevgisini aşılamak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek amacı ile her yıl düzenli olarak gençlerin kullanımına sunduğu spor salonlarına bir yenisi daha eklendi. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan 23. spor salonunun açılışını Çanakkale’de yaptı.

Bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle, eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Saran Group; geleceğin sporcularının yetişmesine destek olmaya devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda ilk spor salonunu 2000 yılında açan Saran Group, 22 yıldır Anadolu’nun her bölgesinde spor salonları açarak Millî Eğitim Bakanlığı’na devrediyor.

Türkiye genelinde ihtiyaç duyan illerde gençleri spora yönlendirmek, spor yapmalarına imkân tanımak üzere bugüne kadar 22 spor salonu açan Saran Group; 23. spor salonunu Çanakkale’ye inşa etti. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından açılışı yapılan “Atatürk Spor Salonu” her sene olduğu gibi yine sarı - lacivert renklerle inşa edildi. Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öksüzcüoğlu, eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve çok sayıda davetlinin katıldığı Çanakkale Atatürk Spor Salonu açılış törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: “Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak, gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak en büyük amacımız”

Bugün sahip olduğu her şeyi spora borçlu olduğunu belirten Saran “Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak, gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak en büyük amacımız. Atatürk “yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür” demiş. Biz bu yolla gençlerimize kucak açmaya devam edeceğiz” dedi.

Atatürk’ün adını taşıyan 23. Spor salonunu gençlerin kullanımına açmaktan mutluluk duyduğunu belirten Saran konuşmasında gençlere tavsiyelerde de bulundu. Saran “Mümkün olduğu kadar çok iyilik yapmaya çalışın. Bu yolda moralinizi bozup, iyilik yapmanıza engel olacak kişiler olacaktır. Yılmayın! Çok çalışın, çok okuyun, kendinizi sürekli geliştirin, mutlaka spor yapın ve her zaman güçlünün değil haklının yanında yer alın” dedi.