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Sergen Yalçın'ın aşı olduğu anlar sosyal medyayı salladı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs aşısı olurken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs aşısı olduğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İğnenin canını yaktığını ima eden jest ve mimikler yapan Sergen Yalçın, 'Allah! Aah. Bu neymiş ya böyle' dedi. Aşıyı yapan hemşire de Sergen Yalçın'a gülerek 'Şaka mısınız? Herhalde gerçek yapmıyorsunuz' diye konuştu.

FUTBOLDA AŞILAMA BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği arasında Nisan ayının başlarında yapılan görüşmelerde futbolcular, antrenörler, hakemler ve idari personelin Covid-19 aşısı yapılması yönünde karar çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen TFF Başkanı Nihat Özdemir de aşı ile ilgili uzlaşma sağlandığını duyurmuştu. Açıklanan plana göre 1 ayda aşılama işlemi tamamlanacak.

Etiketler sergen yalçın koronavirüs aşısı sosyal medya
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