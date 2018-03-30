  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 30 Mart 2018 13:35

"Ali Koç yüzde 80 başkan"

Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, anket yaptırdığını ve Ali Koç'un yüzde 80 başkan olacağını söyledi.

Ali Koç yüzde 80 başkan
A+ A-

Fenerbahçe eski yöneticilerinden ve eski başkan adayı Hulusi Belgü, Futbolarena’ya konuştu. Sarı-Lacivertliler’deki seçim rüzgarının camiayı ikiye böldüğünün altını çizen Belgü, Ali Koç’un bu yarıştan galip çıkacağını da söyledi: “Aziz Bey'in çok yıprandığını düşünüyorum. Ali Koç’u destekliyorum. Neden Ali Koç derseniz? Vizyoner, genç ve hepimizin gurur duyduğu bir Fenerbahçeli. Açık ara Ali Koç’u favori görüyorum. Anket yaptırdım. % 80 Ali Koç çıktı.”

MAALESEF BÖLÜNME VAR

BELGÜ şöyle devam etti: “Maalesef camiada bölünme var. Kadrolaşma tamamen ahbap çavuş ilişkisine dayalı. Fenerbahçe Kulübü şu anda finansal yapı olarak çöküş içerisinde. Kongreye katılımın 15 bin civarında olacağını düşünüyorum. Bir insan Ali Koç'a nasıl oy vermez? Ali Koç'a oy atmamak için nasıl bir bahane bulabilir insanlar çok merak ediyorum. Ali Koç “Adalete Fener Yak” kampanyası gibi çok nezih, çok güzel, çok başarılı bir kampanya yaptı.”

Güneş

Aziz yıldırım , fenerbahçe haberleri , son dakika fenerbahçe haberleri , hulusi belgü , fenerbahçe , ali koç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM